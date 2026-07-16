В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 90 автомобилей Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 9.00 четверга, 16 июля, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 90 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 90 транспортных средств», – говорится в сообщении.

При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта в настоящее время нет.

Ночью Крымский мост перекрывали почти на пять часов. В 5.00 со стороны Тамани стояли 500 машин, а со стороны Керчи – 200. В 8.00 очереди уже не было.