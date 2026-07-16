Без выходных и праздников: сибирячка построила конный двор и спасла два десятка лошадей

Фото: предоставлено героиней Горсайта

Жительница Новосибирска Ирина Парпура открыла собственное хозяйство, где сегодня содержатся два десятка спасенных и выращенных животных. 35-летняя женщина - тренер по конному спорту и кандидат в мастера спорта по троеборью. В 12 лет она попала в конный клуб и с тех пор не представляла жизни без лошадей.

Семь лет назад Ирина осталась без стабильного заработка, но с ипотекой и десятью лошадьми. Женщина не испугалась трудностей и открыла конный двор. Сегодня в хозяйстве 20 животных: одних сибирячка спасла от жестоких владельцев, других вырастила сама. Себя она называет не директором, а мамой большого семейства.

День хозяйки расписан по минутам: к 7 утра лошади накормлены, к 10 вечера - уложены спать.

«У меня даже есть ощущение, что я нахожусь в декрете уже лет десять: меня постоянно зовут мамой, просят есть и пить. Нужно уделить внимание каждому», - рассказала сибирячка корреспонденту «Горсайта».

Сама Ирина работает без выходных и праздников, но находит время и для себя - занимается спортом, вокалом и выступает на сцене.

Лошади, по словам Ирины, легко переносят сибирские морозы, главное - защитить их от сквозняков.