Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит16 июля 2026 7:43

В Севастополе женщина упала в автобусе: ей заплатят 700 тысяч рублей

В Севастополе упавшей в автобусе 80-летней женщине заплатят 700 тысяч рублей
Алексей ЕЛАГИН
В Севастополе упавшей в автобусе 80-летней женщине заплатят 700 тысяч рублей

В Севастополе упавшей в автобусе 80-летней женщине заплатят 700 тысяч рублей

Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе 80-летней женщине, упавшей в автобусе, заплатят 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Автобус №110 резкое затормозил. Из-за этого пассажирка упала. В результате ДТП пострадавшая получила тяжкий вред здоровью.

Прокуратура направила в суд исковое заявление. С перевозчика взыскали компенсацию морального вреда. Женщине должны заплатить 700 тысяч рублей.