В Севастополе женщина упала в автобусе: ей заплатят 700 тысяч рублей

В Севастополе упавшей в автобусе 80-летней женщине заплатят 700 тысяч рублей Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе 80-летней женщине, упавшей в автобусе, заплатят 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Автобус №110 резкое затормозил. Из-за этого пассажирка упала. В результате ДТП пострадавшая получила тяжкий вред здоровью.

Прокуратура направила в суд исковое заявление. С перевозчика взыскали компенсацию морального вреда. Женщине должны заплатить 700 тысяч рублей.