В глазах троится: семья из Ростова воспитывает уникальных мальчишек

Тройняшки уже отметили свой первый день рождения. Фото: из архива героя публикации

Супруги Раиса и Руслан Тешевы, пять лет мечтавшие о детях, стали родителями тройни, которая встречается раз на 200 миллионов беременностей.

Сейчас годовалые Тимур, Марк и Дамир — невероятно похожие друг на друга братья с идентичным ДНК — уже вовсю бегают, заставляя родителей постоянно быть начеку.

«Уследить за всеми одной невозможно — для прогулки требуется трое взрослых», — призналась молодая мама нашим коллегам из «КП-Ростов-на-Дону».

Семье помогает социальная няня, которую удалось оформить через соцзащиту.

Несмотря на хлопоты, Тешевы не отказываются от путешествий. В прошлом году они ездили с пятимесячными сыновьями в Москву и Сочи, а в конце этого лета планируют повторить маршрут. Тогда малыши впервые отправятся на пляж.

По словам Раисы Тешевой, появление семейства с тремя одинаковыми малышами всегда вызывает удивление прохожих.

«Сначала видят одного, потом еще двоих таких же... Многие шутят, что у них троится в глазах», - шутит Раиса.

Сами братья, при внешнем сходстве, совсем разные по характеру: Тимур — «командор» и предводитель, Марк — самый спокойный, а Дамир — чувствительный.