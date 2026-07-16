В Пермском зоопарке у пары ирбисов родились три котенка

Фото: Пермский зоопарк

Два самца и одна самка появились на свет 24 мая у снежных барсов Аксу и Снежека в Пермском зоопарке. Это уже второе совместное потомство хищников.

Малыши успешно прошли первый ветеринарный осмотр. По словам специалистов, котята развиваются по возрасту: вес в норме, рефлексы хорошие, аппетит отличный. Сейчас они активно играют друг с другом и матерью, осваивая полочки и бревна в вольере. Пока семейство находится в закрытом помещении — отец живет отдельно, чтобы не мешать выращиванию потомства. Когда Аксу решит, что детеныши окрепли, она выведет их в экспозиционный вольер, где их увидят посетители, передают наши коллеги из пермского издания Business Class.

В зоопарке подчеркивают: рождение снежных барсов в неволе — большая редкость. Ирбис занесен в Красную книгу России и в международный Красный список как вид, находящийся под угрозой исчезновения. В дикой природе нашей страны обитает менее 90 особей. При этом в российских зоопарках содержится всего 16 ирбисов, и девять из них родились именно в Пермском зоопарке.