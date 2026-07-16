Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июля 2026 12:19

В Севастополе рассылают дополнительную партию QR-кодов на покупку бензина

По ним можно будет купить 30 литров АИ-92
Алексей ЕЛАГИН
В Севастополе рассылают дополнительную партию QR-кодов на покупку бензина

В Севастополе рассылают дополнительную партию QR-кодов на покупку бензина

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 16 июля в Севастополе начали рассылать дополнительную партию QR-кодов на покупку бензина. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В 14.45 началась рассылка второй дополнительной партии на 2700 кодов АИ-92 по 30 литров. Заправиться нужно будет до девяти вечера четверга. Владельцы домашних генераторов могут залить топливо в канистру. Для этого нужно иметь оригинал СТС.

«Лимит 40 литров (по QR-коду) действует только на четырех АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Таврида-1, Таврида-2», – написал Развожаев.