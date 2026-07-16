В Сбере рассказали крымчанам, как безопасно выйти из финансовых сложностей и не попасть на уловки «раздолжнителей»

Фото: пресс-служба Сбера

Должником можно стать из-за потери работы, болезни или других неприятностей. Но это не повод отчаиваться, главное в такой ситуации сохранять спокойствие и принимать взвешенные решения.

Не стоит ждать, пока все наладится само собой, брать новые кредиты чтобы выплатить предыдущие или скрываться от банка. Обычно банк не заинтересован в том, чтобы у клиента сохранялась долговая нагрузка и всегда готов предложить решения для реструктуризации кредита. Поэтому при наступлении сложной жизненной ситуации важно сразу обратиться напрямую в банк для решения проблемы, а не искать «помощников», кредитных брокеров и «раздолжнителей», которые обещают легко аннулировать задолженности.

В своей рекламе такие посредники могут обещать избавить клиента от «мошеннического» кредита, оформленного на человека якобы незаконно и как бы невзначай сообщают, что «законно избавят от долгов через процедуру банкротства». Тем самым человек попадает в ещё большие финансовые обязательства после обмана мошенниками. При этом весь процесс банкротства преподносится как «легкий и гарантированный» способ решить все проблемы и возможность начать жизнь «с чистого листа», хотя у процедуры много особенностей, которые влияют на дельнейшую жизнь и карьеру человека.

Встречаются злоупотребления со стороны самих должников. Иногда даже если человек способен обслуживать свой долг, но под влиянием недобросовестных посредников-«раздолжнителей», намеренно этого не делает. Как результат - число банкротств в РФ растёт. В 2025 году в нашей стране банкротами признаны 568 тысяч человек — на 30% больше, чем годом ранее. За первые 3 месяца 2026 года рост продолжился: 137 тысяч против 120 тысяч в январе — марте 2025-го.

Но в 2026 году наметились и позитивные тренды, которые способствуют общему развитию финансовой грамотности, культуры и прозрачности потребительского банкротства. Банки проявляют повышенное внимание к своим клиентам и масштабируют программы поддержки заемщиков в сложных финансовых ситуациях. Совершенствуется законодательство, которое ограничивает и регулирует рекламу подобных услуг. Суды стали чаще обращать внимание на недобросовестные практики, к которым прибегают граждане и их представители для списания долгов, растет интерес к процедурам реструктуризации в банкротстве.

Андрей Подсвиров, управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе:

«Финансовые трудности могут возникнуть у каждого. Исходя из многолетней практики, мы советуем при первых признаках снижения доходов семьи незамедлительно обращаться напрямую к кредиторам для урегулирования долга. Это наиболее эффективный способ восстановить платежеспособность и предотвратить долгосрочный ущерб репутации и кредитной истории, в отличие от услуг посредников, обещающих «легкое списание», или использования незаконных схем».

В Сбере отмечают, что встречаются случаи, когда при использовании недобросовестных схем открываются уголовные дела как в отношении самих недобросовестных должников, так и их посредников, помогавших в обмане кредиторов. Среди наиболее распространенных нарушений, зафиксированных в таких делах - подача ложных сведений при оформлении кредита (наличия работы, адреса постоянного места жительства, стабильной зарплаты соразмерной уровню обслуживания займа), получение нескольких кредитов в один или несколько дней, и нецелевое использование займов, а также попытка легализации денежных средств.