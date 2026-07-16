«Объединяет патриотизм»: Народный фронт подвел итоги полугодия в Херсонской области

Руководитель регионального отделения Виктор Дорофеев подвел итоги полугодия. Фото: "Таврия"

Первые шесть месяцев 2026 года для активистов Народного фронта в Херсонской области прошли под знаком гуманитарных миссий. Несмотря на перебои с электричеством, удары по транспортной инфраструктуре и сложности с логистикой, волонтеры доставляют жителям продукты, гигиенические наборы и предметы первой необходимости. Особое внимание — многодетным семьям, которым привозят детские памперсы.

Как рассказал в эфире ТРК «Таврия» руководитель отделения Виктор Дорофеев, основные запросы населения остаются неизменными: еда, гигиена и связь, которая работает нестабильно. Главная цель — снизить социальную напряженность и дать людям понять: «их никто не оставил».

Параллельно Народный фронт оказывает поддержку военнослужащим через фонд «Все для Победы». На средства граждан со всей России бойцам переданы сотни единиц снаряжения и тысячи комплектов формы: тепловизионные и коллиматорные прицелы, газовые плиты и другое оснащение. Военные, по словам Дорофеева, остро чувствуют поддержку тыла и искренне благодарят за помощь.

Активисты тесно сотрудничают с молодежными движениями региона — «Мы вместе», «Молодежь двух морей», ВСКС. Совместно с Минмолодежи запущен проект помощи соцслужбам: ребята навещают пожилых, убирают дворы, колют дрова и ходят за продуктами.

«Что их объединяет - это все-таки патриотизм. Они понимают, что они нужны. Они понимают, что сейчас у нас сложный период, и не тратят свое время на какие-то претензии, а встают, идут, помогают и делают дело», - сказал руководитель регионального отделения.