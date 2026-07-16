В кассах Крыма начали продавать талоны на автобусы для проезда к поездам

Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

В кассах Крыма начали продавать талоны на автобусы для проезда к месту отправления поездов «Таврия». Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Талоны продаются в кассах Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). Купить их можно перед отправлением автобуса либо же заблаговременно в кассе. Билеты также можно заказать на сайте. Глубина продаж составляет 15 суток.

«Кассы ЮППК работают на станциях Керчь-Южная Новый парк, Симферополь, Бахчисарай, Евпатория, Саки, Владиславовка и Семь Колодезей. А также на станциях Айвазовская, Багерово, Джанкой, Красноперекопск, Остряково и Феодосия», – говорится в сообщении.

При этом в Севастополе касса ЮППК не работает.