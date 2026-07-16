ФСБ ликвидировала в Крыму сеть узлов связи украинских мошенников

Расследование продолжается. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму пресечена деятельность организованной группы, создававшей узлы связи для украинских мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, задержаны трое россиян в возрасте 25, 26 и 28 лет, являющиеся жителями Псковской и Новосибирской областей, а также Пермского края. Они снимали квартиры в Крыму, устанавливали там специальное оборудование и обеспечивали его бесперебойную работу, ежедневно заменяя SIM-карты различных операторов связи. За это каждый из них получал 100 долларов в день.

Общий ущерб от их деятельности для граждан составил более 1,4 миллиона рублей. У злоумышленников изъята компьютерная техника, средства связи, SIM-боксы, GSM-шлюзы и более 500 сим-карт.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, совершенном организованной группой. Они заключены под стражу. Расследование продолжается.