Власти Севастополя расширили меры поддержки бизнеса в условиях кризиса

Льгота распространяется на предприятия из наиболее пострадавших отраслей Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

В Правительстве Севастополя утвердили новый пакет мер поддержки бизнеса, работающего в условиях логистических и инфраструктурных ограничений. О решениях сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Так, ключевая мера - снижение арендной платы за землю и городские помещения на 75% на три месяца - с 1 июля по 30 сентября. Льгота распространяется на предприятия из наиболее пострадавших отраслей: торговли, промышленности, строительства, туризма, сельского хозяйства, общественного питания и транспорта. Для получения поддержки необходимо до 31 октября обратиться в Департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) для заключения допсоглашения. Для предпринимателей организовано «отдельное окно» для быстрого оформления документов.

Для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) плата за размещение снижается на 50% до конца года - это будет сделано автоматически. Местные производители продуктов, у которых есть свои павильоны, полностью освобождаются от платы до конца года. Кроме того, продолжает действовать освобождение от платы за размещение летних кафе.

- Поручил профильному департаменту быть постоянно на связи с предпринимательским сообществом, чтобы мы могли оперативно принимать решения, исходя из ситуации, - отметил губернатор.