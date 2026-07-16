В Крыму с начала года произошло более 1100 пожаров

Общее количество возгораний снизилось Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года на территории полуострова зарегистрировано более 1100 пожаров. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по региону Игорь Скуртул.

По его словам, общее количество возгораний снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако наблюдается тревожная тенденция: число погибших в результате пожаров увеличилось на 15%. В текущем году жертвами огня стали 45 человек (в прошлом году за тот же период - 40).

При этом Скуртул отметил, что в 2026 году удалось избежать гибели детей на пожарах, что является важным положительным результатом работы спасателей и профилактических служб.

С начала июля в Крыму действует особый противопожарный режим. МЧС напоминает жителям и гостям полуострова о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в связи с аномальной жарой.