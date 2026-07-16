Где пострадавшие от ЧС крымчане могут оформить выплаты

Фото: администрация Евпатории

Пострадавшие жители поселков Заозерное, Мирное и Новоозерное под Евпаторией могут оформить выплаты в связи с чрезвычайной ситуацией. Как сообщили в пресс-службе администрации Евпатории, заявления принимаются в нескольких пунктах, как в самом городе, так и непосредственно в поселках.

В Евпатории документы можно подать в Центре социального обслуживания на улице Пушкина, 39, который работает по будням с 8:30 до 17:00, а также в холле Центра занятости на улице Интернациональной, 146, где прием ведется с 8:00 до 15:00. В поселках заявления принимают в Центрах содействия населению: в Заозерном - на улице Садовой, 1, в Мирном - на улице Сырникова, 25а, в Новоозерном - на улице Героев Десантников, 3. Все пункты в посёлках работают с 9:00 до 17:00.

Уточняется, что документы можно подать в течение двух месяцев. О возможности подачи заявления через портал «Госуслуги» будет объявлено дополнительно.