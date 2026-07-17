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НовостиОбщество17 июля 2026 2:54

Погода на 17 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

На Крымском полуострове местами пройдет небольшой дождь
Галина КОВАЛЕНКО
Песчаное в Бахчисарайском районе

Песчаное в Бахчисарайском районе

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

17 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 28…30°.

В Севастополе малооблачно. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Тепло 27...29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+27°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +22°...+27°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями. .

В Евпатории +25°…+28°, северный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +25°…+26°, северный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +23°… +27°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +24°…+27°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +26°… +29°, северный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Бахчисарае +23°…+28°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +22…+26°, в Азовском +25°.