Погода на 17 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
17 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 28…30°.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Тепло 27...29°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+27°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Алуште +22°...+27°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями. .
В Евпатории +25°…+28°, северный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +25°…+26°, северный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Феодосии +23°… +27°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +24°…+27°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +26°… +29°, северный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Бахчисарае +23°…+28°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +22…+26°, в Азовском +25°.