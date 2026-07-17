Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит17 июля 2026 6:09

Из-за атак ВСУ в Крыму отключили свет

Из-за атак ВСУ Крым частично остался без электричества 17 июля
Алексей ЕЛАГИН
Из-за атак ВСУ Крым частично остался без электричества 17 июля

Из-за атак ВСУ Крым частично остался без электричества 17 июля

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, из-за атак ВСУ Крым частично остался без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Киевский режим атаковал объекты энергоснабжения. Из-за этого были обесточены некоторые населенные пункты. Частично энергоснабжение удалось восстановить.

«По-прежнему сложная обстановка с электроснабжением в наиболее пострадавших населенных пунктах Северного, Восточного и Западного энергорайонов», – говорится в сообщении.

Электроэнергию подают в зависимости от возможностей сети. Специалисты принимают все меры для возобновления электроснабжения.

«В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным», – заключили в «Крымэнерго».