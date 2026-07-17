Из-за атак ВСУ в Крыму отключили свет

Из-за атак ВСУ Крым частично остался без электричества 17 июля Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, из-за атак ВСУ Крым частично остался без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Киевский режим атаковал объекты энергоснабжения. Из-за этого были обесточены некоторые населенные пункты. Частично энергоснабжение удалось восстановить.

«По-прежнему сложная обстановка с электроснабжением в наиболее пострадавших населенных пунктах Северного, Восточного и Западного энергорайонов», – говорится в сообщении.

Электроэнергию подают в зависимости от возможностей сети. Специалисты принимают все меры для возобновления электроснабжения.

«В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным», – заключили в «Крымэнерго».