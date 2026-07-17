В Севастополе изменили график отключений света

В Севастополе изменили график подачи электроэнергии 17 июля Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, в Севастополе изменили график подачи электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе «Севастопольэнерго».

За пределами города-героя ведутся аварийные ремонтные работы на объектах энергосистемы. Дефицит мощности увеличился.

«Из-за этого сохранить привычный режим временных ограничений «3 через 3» сейчас технически невозможно», – говорится в сообщении.

Сейчас специалисты выполняют переключения в сетях. Это позволит максимально равномерно распределить доступную мощность между всеми потребителями.

«До стабилизации ситуации мы будем придерживаться графика «2 через 6», – сообщили в «Севастопольэнерго».

В компании уточнили, что свет будет подаваться около двух часов. Далее последует отключение примерно на шесть часов. Севастопольцев предупредили, что этот режим ориентировочный.