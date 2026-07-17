Ялтинца будут судить за случайную гибель знакомого

Житель Ялты пойдет под суд за гибель своего 36-летнего знакомого Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте 19-летнего местного жителя обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в Алупке. Компания молодых людей выпивала. Между ялтинцем и его 36-летним знакомым начался словесный конфликт. Как рассказали в пресс-службе крымской прокуратуры, поводом для этого стали парковочные места.

«Обвиняемый нанес погибшему удар рукой в область лица, от которого последний упал на землю, ударившись головой о брусчатку», – сообщили в надзорном ведомстве.

Пострадавший потерял сознание. Ему оказали помощь. Позднее мужчина скончался в автомобиле. Уголовное дело направили в суд.