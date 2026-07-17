Сбер одобрил реструктуризацию кредитов жителей и предпринимателей Крыма на два миллиарда рублей

Фото: пресс-служба Сбера

Меры по снижению финансовой нагрузки на граждан и бизнес действуют с конца июня.

Реструктуризация кредита — одна из мер поддержки. Сбер уже одобрил реструктуризацию кредитов предпринимателей, работающих в Республике Крым и г. Севастополе, на общую сумму более одного миллиарда рублей.

Больше всего обращений поступило от клиентов, которые работают в сфере торговли, услуг, транспорта и логистики. Все обращения Сбер рассматривает в самые короткие сроки, индивидуально подбирает программу и условия реструктуризации, в решении руководствуется потребностями и ситуацией каждого клиента.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Благодаря поддержке Сбера местные предприниматели могут сделать самое главное — сохранить свой бизнес, сотрудников и клиентов, продолжая развиваться даже в тех сложных условиях, с которыми столкнулись все жители Крымского полуострова. Мы ежедневно рассматриваем обращения от клиентов, предлагая им оптимальные варианты помощи».

Напомним, Сбер реализует несколько программ поддержки для предпринимателей Республики Крым и Севастополя:

— кредитные каникулы в соответствии с условиями Федерального закона № 276-ФЗ на срок до 6 месяцев;

— реструктуризация кредита с максимальным сроком отсрочки погашения по процентам 12 месяцев, сроком отсрочки погашения основного долга 12 месяцев и возможностью пролонгации кредита до 24 месяцев;

— отсрочка по кредиту в случае причинения ущерба здоровью или имуществу предпринимателя, по программе можно запросить отсрочку погашения основного долга на 12 месяцев, пролонгировать кредит до 24 месяцев, максимальный срок отсрочки погашения по процентам — 12 месяцев, а на время льготного периода проценты по кредиту не начисляются.

Также Сбер предлагает меры поддержки физических лиц. Ежедневно в банк обращаются жители Крыма и Севастополя, которые в связи с режимом ЧС оказались в сложной ситуации. Специалисты оперативно предоставляют консультации, помогают сформировать документы на реструктуризацию кредитов и в кратчайшие сроки получить поддержку.На данный момент одобрена реструктуризация кредитов физических лиц также на общую сумму одинмиллиард рублей.

Сохраняется стабильная работа инфраструктуры банка: офисы на полуострове продолжают работать в штатном режиме даже в условиях отключения электроэнергии, дополнительно мобильные офисы выезжают в населенные пункты, банкоматы и терминалы оплаты работают при наличии света и связи в конкретном регионе.

Для Сбера в приоритете остаётся доступность его услуг для всех, поэтому банк не вводил ограничений на снятие наличных и прочие операции. Все жители и гости полуострова могут снимать средства и пользоваться сервисами Сбера на условиях, предусмотренных их кредитными организациями.