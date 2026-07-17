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НовостиЧто происходит17 июля 2026 10:09

Крымский мост перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли 17 июля
Алексей ЕЛАГИН
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли 17 июля

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли 17 июля

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении.

Соответствующая информация была опубликована в 13.03. Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Их также призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.