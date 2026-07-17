Крымский мост перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли 17 июля Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении.

Соответствующая информация была опубликована в 13.03. Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Их также призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.