Крымский мост открыли для машин

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось 17 июля Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Как сообщалось ранее, движение авто по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация была опубликована в 13.03. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие.

В 13.40 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.