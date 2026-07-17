Житель Феодосии призывал атаковать органы власти: его будут судить

Призывавший к атаке на российские органы власти крымчанин пойдет под суд Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Феодосии обвиняют в публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В одной из социальных сетей житель Феодосии писал комментарии. Горожанин призывал к атаке на органы государственной врасти России. Было возбуждено уголовное дело. Личность автора комментариев установили. Обвиняемого задержали сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд», – говорится в сообщении.