Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 13:57

Звездный дождь: астроном рассказал, когда и где наблюдать Персеиды

В августе крымчане смогут наблюдать метеорный поток Персеиды
Ирина ГЕРЦ
Метеорный поток Персеиды достигнет пика в ночь с 12 на 13 августа

Метеорный поток Персеиды достигнет пика в ночь с 12 на 13 августа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 17 июля по 24 августа продолжается период активности самого популярного метеорного потока — Персеид. Как рассказал руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов, родоначальником явления является комета Свифта-Туттля.

По словам астронома, среднее число метеоров в Персеидах — 120 в час. Однако бывают и всплески: в 1989 году кубанские ученые зафиксировали двойной максимум, когда количество ярких частиц достигало 300–600 в час. В этом году специалисты прогнозируют обычную активность — около 100–120 метеоров в час, из которых при удачном стечении обстоятельств можно увидеть 10–20 ярких болидов, сравнимых по яркости с Венерой.

Александр Иванов советует выбирать места подальше от городской засветки. Высокие деревья не станут помехой — к утру поток поднимается почти в зенит. Наблюдения можно начинать сразу после наступления темноты, ориентируясь на восточную и юго-восточную стороны неба, а ближе к рассвету — на зенит.

«Если есть камеры, которые можно поставить с экспозицией 15–30 секунд, можно получить множество снимков, на которых обязательно попадется яркая Персеида», - рассказал корреспонденту «Кубань 24» астроном.

Он также посоветовал ориентироваться на Млечный путь — созвездие Персея находится рядом с ним, чуть ниже центра.