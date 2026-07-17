Звездный дождь: астроном рассказал, когда и где наблюдать Персеиды

Метеорный поток Персеиды достигнет пика в ночь с 12 на 13 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 17 июля по 24 августа продолжается период активности самого популярного метеорного потока — Персеид. Как рассказал руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов, родоначальником явления является комета Свифта-Туттля.

По словам астронома, среднее число метеоров в Персеидах — 120 в час. Однако бывают и всплески: в 1989 году кубанские ученые зафиксировали двойной максимум, когда количество ярких частиц достигало 300–600 в час. В этом году специалисты прогнозируют обычную активность — около 100–120 метеоров в час, из которых при удачном стечении обстоятельств можно увидеть 10–20 ярких болидов, сравнимых по яркости с Венерой.

Александр Иванов советует выбирать места подальше от городской засветки. Высокие деревья не станут помехой — к утру поток поднимается почти в зенит. Наблюдения можно начинать сразу после наступления темноты, ориентируясь на восточную и юго-восточную стороны неба, а ближе к рассвету — на зенит.

«Если есть камеры, которые можно поставить с экспозицией 15–30 секунд, можно получить множество снимков, на которых обязательно попадется яркая Персеида», - рассказал корреспонденту «Кубань 24» астроном.

Он также посоветовал ориентироваться на Млечный путь — созвездие Персея находится рядом с ним, чуть ниже центра.