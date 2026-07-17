В Евпатории выбрали нового главу администрации города

Виталий Оганесян. Фото: администрация Евпатории

В Евпатории выбрали нового главу администрации. Победителем конкурса, состоявшегося 17 июля, стал Виталий Оганесян.

Кандидаты прошли индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией, после чего жители Евпатории смогли отдать свои голоса в интерактивном формате. В голосовании приняли участие 589 человек — 70% из них поддержали Виталия Оганесяна. Его основной конкурент - директор МБУ «Порядок» Иван Климов, набрал 17% голосов. Третьим участником стал директор маршрута «Малый Иерусалим» Дмитрий Булдынский.

По итогам конкурса комиссия выбрала двух победителей — Оганесяна и Климова. Окончательное решение принял городской совет, утвердив кандидатуру Виталия Оганесяна.

В ближайшее время он приступит к исполнению обязанностей главы администрации Евпатории.