В Крыму начали поквартирные обходы в районах с частыми отключениями электроэнергии

Жителям доставляют воду, продукты и медикаменты, а также помогают решать проблемы, связанные с перебоями света Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В населенных пунктах Крыма, которые чаще всего страдают от отключений электроснабжения, организованы адресные поквартирные обходы. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил заместитель председателя Совета министров РК - министр внутренней политики, информации и связи Альберт Куршутов.

Основная задача обходов - выявить потребности жителей и оперативно оказать адресную помощь. Волонтеры и сотрудники администраций доставляют людям питьевую воду, продукты и медикаменты. Особое внимание уделяют тем, кому требуется срочная медицинская помощь или регулярное наблюдение врачей.

Помимо этого, в регионах открыты информационные центры. Там жители могут получить актуальную информацию о ситуации, задать вопросы специалистам, а также зарядить мобильные устройства, воспользоваться Wi-Fi и компьютерами для связи и поиска необходимых сведений.