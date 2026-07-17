Дождались! В Севастополе снова открыли движение по Адмирала Октябрьского

Рабочие обустроили новые подпорные стены, на почти 290 метрах уложили три слоя покрытия. Фото: Михаил Развожаев в МАХ

В Севастополе 17 июля открыли рабочее движение по улице Адмирала Октябрьского в центре города. Новая дорога, по оценкам строителей, прослужит городу не менее полувека. На участке длиной 290 метров уложили три слоя асфальтового покрытия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

На объекте продолжаются финишные отделочные работы: облицовка фасадов и установка металлических перильных ограждений. Кроме того, начался монтаж контактной сети для троллейбусов — на время этих работ движение будет перекрываться в ночные часы с 22:00 до 5:30.

«Этот сложный и важный проект завершен в своей основной части и будет служить севастопольцам долгие годы. Спасибо строителям за профессионализм и всем севастопольцам за терпение в период проведения работ», - подчеркнул губернатор.

Напомним, в ноябре 2023 года на улице Адмирала Октярьского обрушилась подпорная стена. К счастью, обошлось без пострадавших. Тогда власти расторгли отношения с подрядчиком занимавшимся ремонтом. В феврале 2025 года реконструкцией важной дороги занялась АО «ВАД», которая строила трассу «Таврида».