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НовостиОбщество18 июля 2026 2:34

Погода на 18 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

На Крымском полуострове тепло и сухо
Галина КОВАЛЕНКО
Алушта

Алушта

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

18 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер западный 6-11 м/с. Тепло 27...29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+26°, южный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +24°...+27°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +25°…+27°, западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Керчи +25°…+26°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +23°… +27°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +24°…+27°, северный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +26°… +27°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Бахчисарае +26°…+28°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +22…+26°, в Азовском +26°.