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НовостиОбщество19 июля 2026 2:01

Погода на 19 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

На Крымском полуострове тепло и сухо
Галина КОВАЛЕНКО
Севастополь

Севастополь

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

19 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.

В Севастополе малооблачно. Ветер западный 6-11 м/с. Тепло 28...30°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+25°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Алуште +24°...+26°, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +25°…+28°, западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Керчи +25°…+26°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +23°… +26°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +24°…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +26°… +29°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Бахчисарае +26°…+28°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +22…+26°, в Азовском +26°.