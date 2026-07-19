Погода на 19 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
19 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
В Симферополе переменная облачность. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.
В Севастополе малооблачно. Ветер западный 6-11 м/с. Тепло 28...30°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+25°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Алуште +24°...+26°, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +25°…+28°, западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Керчи +25°…+26°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Феодосии +23°… +26°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +24°…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Джанкое +26°… +29°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Бахчисарае +26°…+28°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +22…+26°, в Азовском +26°.