Вопреки сложностям: офисы банков и банкоматы в Крыму продолжают работу, несмотря на перебои со светом

Фото: пресс-служба ВТБ

Банковская система в Крыму и Севастополе продолжает работать в штатном режиме, несмотря на сложности с электроснабжением. Как сообщил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, на полуострове функционируют более 130 отделений и больше 1,4 тысяч банкоматов.

Часть офисов оборудована генераторами и обслуживает клиентов в полном объеме. Там, где резервного питания нет, отделения переходят на консультационный режим: сотрудники помогают с мобильным приложением, подсказывают адреса ближайших работающих банкоматов и принимают заявки на кредитные каникулы.

За ситуацией круглосуточно следит оперативный штаб, который в реальном времени мониторит работу каждой точки, включая остаток наличных в банкоматах, и оперативно перебрасывает резервные генераторы или усиливает инкассацию. Дефицита наличных нет.

По словам Сергея Билецкого, спрос на наличные в регионе стабилизировался после первоначального всплеска в первые недели перебоев.