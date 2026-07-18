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НовостиОбщество18 июля 2026 6:19

Крымчане и севастопольцы подали 2 тысячи заявок на кредитные каникулы

Больше всего заявок за две недели поступило по ипотеке
Надежда ДАЦЮК
Фото: Диана ИВАНОВА

Фото: Диана ИВАНОВА

Жителям Крыма и Севастополя за две недели одобрили больше 2 тысяч заявок на кредитные каникулы. Об этом сообщил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.

По его словам, больше всего заявок поступило по ипотечным кредитам – 40% от общего объема. В их числе и заемщики с кредитам, оформленными по госпрограммам, в том числе семейная ипотека. Остальные заявки поступили от тех, кто брал автокредиты, потребительские кредиты или пользуется кредитными картами.

Отдельная категория – реструктуризация займов. Всего в банк поступило не больше 50-ти таких заявок, все они обработаны.

В ВТБ также напомнили, что кредитные каникулы могут оформить и бизнесмены. При этом банк сопровождает инвестпроекты в Крыму и Севастополе, которые были запущены раньше.