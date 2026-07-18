В Алуште горело кафе: площадь пожара составила 100 квадратов

К счастью, обошлось без пострадавших. Фото: МЧС России по Республике Крым

В Алуште ликвидирован пожар в здании кафе на улице Ленина. Сообщение о задымлении поступило в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Крым в 07:22 18 июля. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выдвинулись к месту происшествия.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит кафе, и оперативно подали стволы на тушение. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В 07:31 пожар удалось локализовать, а в 08:20 — полностью ликвидировать.

В результате происшествия никто не пострадал. Всего к тушению привлекались 17 человек и 3 единицы техники от МЧС России.