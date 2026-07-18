В Севастополе проходит тренировка флота

В Севастополе флот проводит учения по борьбе с подводными диверсантами Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе Черноморский флот ориентировочно до 17:00 18 июля проводит профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС). Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, учения затронут акватории и прибрежные зоны нескольких бухт .

По информации властей, в рамках мероприятий запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание . В связи с этим жители и гости города могут слышать неоднократные взрывы .

Учения проходят в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, а также в районе парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мысов Сарыч и Лукулл, и поселка Кача .