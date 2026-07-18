Летящий вдаль: в Крыму владельцам шумных байков может грозить конфискация транспорта

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В Крыму ужесточили меры в отношении владельцев транспортных средств с повышенным уровнем шума. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГАИ МВД Крыма Дмитрий Леонтьев.

По его словам, эксплуатация автомобилей, мотоциклов и другой техники, создающей чрезмерный шум, может обернуться серьезными последствиями. Сотрудники полиции имеют право временно изъять транспортное средство, а окончательное решение о его конфискации будет принимать суд.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что строгие меры вводятся для обеспечения общественного порядка и покоя граждан. Громкие звуки вызывают дискомфорт у жителей, поэтому нарушителей будут привлекать к ответственности по всей строгости закона.