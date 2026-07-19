Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В субботу, 18 июля, в горах в Феодосии спасли мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Инцидент произошел в Коктебеле. Мужчина прогуливался в горной местности. В какой-то момент он оказался на сложном участке. Спуститься обратно самостоятельно мужчина не смог. На место отправились спасатели. Они установили местонахождение пострадавшего. Далее мужчине помогли выйти в безопасное место.

«В медицинской помощи он не нуждался», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что всего к операции привлекли троих спасателей и одну единицу техники.