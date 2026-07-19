В Крыму действуют ограничения энергоснабжения

На всей территории Крыма действуют ограничения энергоснабжения 19 июля Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 19 июля, на всей территории Крыма действуют ограничения энергоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

«Действуют ограничения электроснабжения на всей территории Республики Крым», – говорится в сообщении.

Отключения света происходят оперативно. Это зависит от ситуации на местах. Больше всего от атак дронов пострадали населенные пункты Северного, Восточного и Западного энергорайонов. Там подача электричества осуществляется в зависимости от возможностей сети.

«Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме», – добавили в «Крымэнерго».