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НовостиЧто происходит19 июля 2026 6:06

В Крыму действуют ограничения энергоснабжения

На всей территории Крыма действуют ограничения энергоснабжения 19 июля
Алексей ЕЛАГИН
На всей территории Крыма действуют ограничения энергоснабжения 19 июля

На всей территории Крыма действуют ограничения энергоснабжения 19 июля

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 19 июля, на всей территории Крыма действуют ограничения энергоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

«Действуют ограничения электроснабжения на всей территории Республики Крым», – говорится в сообщении.

Отключения света происходят оперативно. Это зависит от ситуации на местах. Больше всего от атак дронов пострадали населенные пункты Северного, Восточного и Западного энергорайонов. Там подача электричества осуществляется в зависимости от возможностей сети.

«Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме», – добавили в «Крымэнерго».