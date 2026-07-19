На семи севастопольских АЗС откроют свободную продажу топлива

Свободную продажу бензина откроют на семи АЗС Севастополя 19 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 19 июля, на семи севастопольских АЗС планируют открыть свободную продажу топлива. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Свободную продажу топлива откроют в 10 утра. На семи АЗС компании «АТАН» будут продавать АИ-92 и АИ-95 Ultra. Севастопольский губернатор напомнил об ограничениях, которые действуют в городе-герое.

«Заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», – написал Развожаев.

Список АЗС, где можно купить топливо, опубликован ниже.

АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-92, АИ-95 Ultra)

АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-92)

АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, АИ-95 Ultra)

АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra)

АЗС 84, проспект Столетовский, 5 (АИ-92)

АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra)

АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92, АИ-95 Ultra).