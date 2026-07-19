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НовостиОбщество19 июля 2026 6:58

На семи севастопольских АЗС откроют свободную продажу топлива

Свободную продажу бензина откроют на семи АЗС Севастополя 19 июля
Алексей ЕЛАГИН
Свободную продажу бензина откроют на семи АЗС Севастополя 19 июля

Свободную продажу бензина откроют на семи АЗС Севастополя 19 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 19 июля, на семи севастопольских АЗС планируют открыть свободную продажу топлива. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Свободную продажу топлива откроют в 10 утра. На семи АЗС компании «АТАН» будут продавать АИ-92 и АИ-95 Ultra. Севастопольский губернатор напомнил об ограничениях, которые действуют в городе-герое.

«Заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», – написал Развожаев.

Список АЗС, где можно купить топливо, опубликован ниже.

АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-92, АИ-95 Ultra)

АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-92)

АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, АИ-95 Ultra)

АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra)

АЗС 84, проспект Столетовский, 5 (АИ-92)

АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra)

АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92, АИ-95 Ultra).