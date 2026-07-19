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НовостиЧто происходит19 июля 2026 9:23

Крымский мост перекрыли

Движение авто по Крымскому мосту временно перекрыли 19 июля
Алексей ЕЛАГИН
Движение авто по Крымскому мосту временно перекрыли 19 июля

Движение авто по Крымскому мосту временно перекрыли 19 июля

Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 19 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении.

Соответствующая информация была опубликована в 12.19.

Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Их также призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.