На Крымском мосту возобновилось движение

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось 19 июля Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 19 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация была опубликована в 12.19. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие.

В 13.07 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.