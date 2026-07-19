Везла наркотики и предлагала взятку: в Севастополе задержали пьяную женщину без прав

В Севастополе пьяная женщина без прав перевозила наркотики и предлагала взятку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 18 июля, в Севастополе пьяная 32-летняя местная жительница без прав перевозила наркотики и пыталась дать сотрудникам Госавтоинспекции взятку в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Правоохранители остановили для проверки Changan. За рулем находилась женщина. У нее были явные признаки опьянения. Ранее жительницу Севастополя уже лишили прав. Однако экзамен на знание ПДД горожанка не сдала. Поэтому заново она права не получила.

Проходить медосвидетельствование женщина отказалась. Вместо этого она предложила правоохранителям в качестве взятки 200 тысяч рублей. Женщину предупредили о незаконности таких действий. Однако она оставила в патрульном автомобиле пачку из-под сигарет с крупной суммой. После этого, жительницу Севастополя задержали.

Она призналась, что ранее употребляла наркотики. Во время досмотра в багажнике каршеринговой иномарки нашли пакет, в котором было шесть свертков с кристаллами и три стеклянные колбы с наслоениями бурого цвета. Задержанная рассказала, что это «соль». Свертки направили на криминалистическую экспертизу.

На женщину составили административные протоколы. За это нарушительнице грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до двух лет.

«В следственные органы направлены материалы по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и 291 УК РФ «Дача взятки», – сообщили в полиции.