В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 397 автомобилей Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 16.00 воскресенья, 19 июля, в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 397 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 397 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания более часа. При этом в Крыму ситуация иная. Со стороны Керчи скоплений транспорта в настоящее время нет.