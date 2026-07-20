Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха рядом с кафе в июле

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Ялта. Феодосия, Алушта, Евпатория и Судак значатся в рейтинге мест, где в середине лета чаше всего снимают жилье рядом с точками общепита.
«На первом месте - Сочи, на втором месте Санкт-Петербург, а на третьем – Анапа», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив данные запросов и заявок, назвали самые популярные локации для отдыха в июле 2026, где кафе, столовые и рестораны находятся не дальше 500 метров от мест размещения.
Топ-10 самых популярных направлений для отдыха рядом с кафе в июле (средняя стоимость ночи в рублях):
Сочи, 5242;
Санкт-Петербург, 6062;
Анапа, 5223;
Геленджик, 6521;
Ялта, 6195;
Феодосия, 4713;
Алушта, 6062;
Москва, 5246;
Евпатория, 4644;
Судак, 4979.