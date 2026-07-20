Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха рядом с кафе в июле

В Крыму много кафе и ресторанов Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ялта. Феодосия, Алушта, Евпатория и Судак значатся в рейтинге мест, где в середине лета чаше всего снимают жилье рядом с точками общепита.

«На первом месте - Сочи, на втором месте Санкт-Петербург, а на третьем – Анапа», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив данные запросов и заявок, назвали самые популярные локации для отдыха в июле 2026, где кафе, столовые и рестораны находятся не дальше 500 метров от мест размещения.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха рядом с кафе в июле (средняя стоимость ночи в рублях):

Сочи, 5242;

Санкт-Петербург, 6062;

Анапа, 5223;

Геленджик, 6521;

Ялта, 6195;

Феодосия, 4713;

Алушта, 6062;

Москва, 5246;

Евпатория, 4644;

Судак, 4979.