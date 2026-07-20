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НовостиЧто происходит20 июля 2026 6:51

Часть Крыма останется без воды из-за аварийно-ремонтных работ

Несколько населенных пунктов в Крыму останутся без воды 20 июля
Анастасия БУРМИСТРОВА
20 июля в некоторых районах Крыма не будет воды.

20 июля в некоторых районах Крыма не будет воды.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Из-за ремонтных работ на сетях 20 июля несколько населенных пунктов в Крыму временно останутся без воды. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Вода Крыма».

До 13:00 подача воды приостановлена на улицах 60 лет СССР, 12А, 12, 13, 15, 16, 18, 19 и Юбилейной, №12, 16 в Алуште. В Симферополе до 17:00 без воды останется квартал Ешиль-Дагъ. До 22:00 без воды останутся жители ряда улиц Керчи, а также поселков Джанкой-Каменка и Аджимушкай. До полуночи водоснабжение будет ограничено в селе Верхние Орешники.