Крымчанин предстанет перед судом за демонстрацию порнографических материалов школьникам

Фото: СК по Крыму и Севастополю

Житель Нижнегорского района Крыма пойдет под суд по обвинению в развратных действиях в отношении четырех школьников и демонстрации им порнографических материалов, сообщили в СК России по Крыму и Севастополю.

Белогорский межрайонный следственный отдел установил, что 41-летний мужчина показывал 13-летним мальчикам на футбольном стадионе в селе Михайловка через свой мобильный телефон порнографические материалы.

Полицейские быстро задержали подозреваемого, после чего заключили под стражу, где он остается до сих пор. Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал.

Расследование дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.