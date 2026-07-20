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НовостиЧто происходит20 июля 2026 8:44

Крымчанин предстанет перед судом за демонстрацию порнографических материалов школьникам

Обвиняемый был оперативно задержан полицией и заключен под стражу
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: СК по Крыму и Севастополю

Фото: СК по Крыму и Севастополю

Житель Нижнегорского района Крыма пойдет под суд по обвинению в развратных действиях в отношении четырех школьников и демонстрации им порнографических материалов, сообщили в СК России по Крыму и Севастополю.

Белогорский межрайонный следственный отдел установил, что 41-летний мужчина показывал 13-летним мальчикам на футбольном стадионе в селе Михайловка через свой мобильный телефон порнографические материалы.

Полицейские быстро задержали подозреваемого, после чего заключили под стражу, где он остается до сих пор. Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал.

Расследование дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.