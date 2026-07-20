Ремесло вне времени: новосибирский кузнец рассказал, как изменилась работа с металлом за столетия

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Новосибирский мастер Владислав Лужецкий создает ножи и клинки кузнечным способом, сочетая в своих изделиях металл, кожу и дерево. Свой путь он начал в 20 лет, а сегодня его работы ценятся за уникальность и ручную работу. Одна из самых необычных задач, которые он выполнил, — точная реплика меча из фильма «Меч короля Артура». Для этого пришлось осваивать редкие методы ковки прямо в процессе, передает «Горсайт».

Мастер признается: главное отличие современной кузнечной работы от старинной — качество исходного материала. Сегодня кузнецам не нужно самостоятельно выплавлять металл из болотной руды: металлургические комбинаты поставляют сталь с заданными характеристиками. А в прошлом из-за нестабильного сырья применяли сложные техники — например, многократно складывали и проковывали заготовку, чтобы «вымесить» однородную структуру. Именно так, по его словам, рождалась легендарная дамасская сталь.

При создании изделий Владислав уделяет особое внимание безопасности и закону: его ножи не являются холодным оружием с юридической точки зрения, а турнирные мечи — затуплены и безопасны для участников. Сам он вдохновляется нордической культурой и эпохой викингов, но избегает фанатичного следования историческим канонам, оставляя в каждом изделии авторский почерк.

Цены на его работы начинаются от 15 тысяч рублей. Мастер предпочитает фактурные поверхности, сохраняющие следы ковки, и уверен, что идеальная полировка убивает душу металла.

«Главное — чтобы моя работа нравилась и мне, и владельцу», — говорит кузнец.