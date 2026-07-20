В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 440 автомобилей Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 12:00 понедельника, 20 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 440 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 245 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около часа. Скопление транспорта также имеется и в Краснодарском крае. Со стороны Тамани стоят 195 машин. Время ожидания составляет около часа.