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НовостиОбщество20 июля 2026 9:06

В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 440 автомобилей

Большая часть машин находится в Керчи
Алексей ЕЛАГИН
В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 440 автомобилей

В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 440 автомобилей

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 12:00 понедельника, 20 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 440 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 245 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около часа. Скопление транспорта также имеется и в Краснодарском крае. Со стороны Тамани стоят 195 машин. Время ожидания составляет около часа.