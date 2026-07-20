Фото: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

В Севастополе сотрудники ДПС помогли водителю вытащить грузовик, который утонул во время дождя в глубокой луже. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Инцидент произошел несколько дней назад. В Севастополе выпали обильные осадки. Во время патрулирования на улице Горпищенко сотрудники ДПС обратили внимание на «Газель», застрявшую в большой луже. Рядом с грузовиком растерянно бродил водитель. Он был по пояс в холодной воде.

В Севастополе полицейские помогли водителю вытащить грузовик, утонувший в луже

Мужчина рассказал, что не рассчитал глубину водного препятствия. Из-за этого задний мост автомобиля основательно увяз в жидкой грязи и воде. Выехать машина не могла. Сдвинуть «Газель» самостоятельно водитель не смог. Ему помогли правоохранители.

«Один из инспекторов ДПС закрепил трос на фургоне, а второй с помощью служебного внедорожника вытащил увязшую ГАЗель на твердое покрытие проезжей части», – рассказали в полиции.