Поезда «Таврия» продолжат курсировать только до Керчи до 27 июля

Поезда в Крым будут курсировать только до Керчи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поезда «Таврия» на крымском направлении будут ходить от и до станции в Керчи до 27 июля, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

«Все поезда «Таврия» крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 27 июля включительно», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что информация о том, как будут курсировать поезда в будущем, будет опубликована позднее.

Между Керчью и другими станциями в Крыму пассажиров перевозят на автобусах.