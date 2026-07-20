Поликлиники Севастополя вынуждены приостанавливать работу из-за перебоев с электричеством

Из-за отсутствия света в поликлиниках срываются приемы врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поликлиники Севастополя приостанавливают работу из-за отключений электричества. Губернатор Михаил Развожаев поручил обеспечить бесперебойное электроснабжение всех медицинских учреждений и пунктов выдачи льготных лекарств.

На аппаратном совещании правительства Севастополя обсудили обращения, зафиксированные Центром управления регионом. Одной из самых острых проблем стала приостановка работы медучреждений во время отключения электричества.

«Это абсолютно недопустимо. Человек не должен уходить ни с чем только из-за того, что в кабинете погас свет», — подчеркнул Развожаев.

Глава города отметил, что крупные больницы стабильно обеспечены электричеством, и поликлиники также не должны приостанавливать работу, в связи с чем поставлена задача полностью обеспечить энергией все медицинские учреждения и пункты выдачи льготных лекарств.