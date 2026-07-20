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НовостиЧто происходит20 июля 2026 13:06

На Крымском мосту возобновилось движение

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось 20 июля
Алексей ЕЛАГИН
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось 20 июля

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось 20 июля

Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 20 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация была опубликована в 15.14. Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие.

В 16.02 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.