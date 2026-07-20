На Крымском мосту возобновилось движение

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось 20 июля Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 20 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация была опубликована в 15.14. Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие.

В 16.02 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.