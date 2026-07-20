За неделю в Крыму уничтожили 16 боеприпасов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

За период с 13 июля по 19 июля в Крыму уничтожили 16 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

За неделю в Крыму потушили 26 техногенных пожаров, 37 возгораний сухой растительности, а также четыре лесных пожара.

«Добровольные пожарные команды привлекались на тушение 7 пожаров», – рассказали в министерстве.

Сотрудники чрезвычайного ведомства отреагировали на 10 ДТП. Спасатели оказали помощь 11 людям.

В горно-лесной местности зарегистрировали одно происшествие. Был спасен один человек. Кроме того, в Крыму ликвидировали 16 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

«На водных объектах зарегистрировано 2 происшествия», – говорится в сообщении.