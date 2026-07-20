Порядок курсирования некоторых поездов в сообщении с Крымом будет изменен

«Гранд Сервис Экспресс» меняет порядок курсирования поездов в Крым и из Крыма. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Порядок курсирования некоторых поездов, следующих в Крым и из Крыма, будет скорректирован. Об этом сообщает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Так, с 22 июля поезд № 17/18, курсирующий между Москвой и Керчью, будет ходить ежедневно. Из него уберут плацкартные вагоны, оставив только одноэтажные купейные, СВ и вагон-ресторан.

«Пассажиры, ранее купившие билеты в плацкартные вагоны поезда № 17/18, будут без дополнительной платы размещены в купе», — отметила пресс-служба компании перевозчика.

Пассажиры, купившие билеты на поезд № 167/168, который отправляется из Москвы с 22 июля и из Крыма с 24 июля, будут пересажены на поезд № 17/18. Новый номер вагона и места сообщат по СМС.

Также вместо двухэтажного поезда № 167/168 «Таврия», следующего по маршруту Москва – Симферополь (Керчь), будет постоянно курсировать одноэтажный поезд № 17/18. При возобновлении движения поездов вглубь полуострова, поезда № 7/8, № 17/18, № 453/454 и № 473/474 будут следовать от и до Керчи.

Пассажиры с билетами до или от станций Семь Колодезей, Владиславовка и Симферополь могут бесплатно воспользоваться автобусом на крымском участке маршрута.